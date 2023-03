Hardrijder die vier mensen doodreed komt vrij

De Roosendaler moet onder meer rijbewijs en paspoort inleveren. Hij mag niet naar het buitenland en moet meewerken aan reclasseringstoezicht.

Bij het ongeval reed E. (27) in een in Duitsland gehuurde Mercedes met 155 kilometer per uur op het kruispunt af, waar hij maar 50 mocht. Op dat moment passeerde een Toyota net de haaientanden om over te steken. Een moeder (39), haar zoon (8) en dochter (10) kwamen om het leven. Ook een andere inzittende, een vrouw van 42, overleed. Haar 9-jarige dochter raakte gewond.

De verdachte kwam dinsdag kort aan het woord. Hij bood excuses aan. "Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik wel twee keer nagedacht."

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. De advocaat van de man denkt dat dat niet voor de zomer zal zijn. Eind mei worden nog getuigen gehoord.