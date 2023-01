Verdachte vlucht bij aanhouding: agent honderden meters meegesleurd met auto

Het voorval vond vrijdagavond rond 21 uur plaats op de Sluispolderweg in Zaandam, schrijft Noordhollands Dagblad. Agenten probeerden een automobilist aan te houden omdat de man zich mogelijk schuldig maakte aan identiteitsfraude. De verdachte stapte onverwacht in zijn auto en ging ervandoor, terwijl een van de agenten hem nog met beide handen vast had.

De politieman werd meer dan 300 meter meegesleurd terwijl de auto er met een snelheid van 70 kilometer per uur vandoor ging. Ondertussen werd hij door de bestuurder meerdere malen in het gezicht geslagen. De agent kwam uiteindelijk los en hield blauwe plekken, schaafwonden en een kapot uniform over aan het incident.

De verdachte wist te ontkomen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De recherche heeft de zaak in onderzoek.