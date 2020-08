Curaçao verbiedt alle dans- en muziekactiviteiten

Reden voor de maatregelen is de registratie van twee nieuwe coronabesmettingen. Het gaat in beide gevallen om lokale besmettingen, waarvan niet duidelijk is hoe de personen besmet zijn geraakt. Ze hebben niet onlangs gereisd of contact gehad met mensen die in het buitenland zijn geweest.

Daarmee zijn er op Curaçao nu in totaal vijf besmettingen, waarvan twee mensen al in quarantaine zaten voordat de besmetting werd ontdekt. Op het eiland zijn sinds maart maar 39 gevallen geregistreerd. Er is veel commotie ontstaan sinds eind vorige week de eerste lokale besmetting bekend werd gemaakt.

Gerstenbluth riep de bevolking op rustig te blijven en niet in paniek te raken. Hij gaf aan dat er de komende dagen ongetwijfeld nieuwe besmettingen bij zullen komen. „Maar de overheid zal er alles aan doen om personen met COVID-19 te achterhalen.”