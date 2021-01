Opnieuw gehannes en gesukkel op congres CDA: ’Blamage’

Het congres van de christendemocraten verloopt zaterdag op z’n zachtst gezegd met de nodige horten en stoten. Vanwege de coronamaatregelen kan de partij niet fysiek bij elkaar komen, en dus is er een digitaal congres. Bestuursleden Rutger Ploum (voorzitter), Marischa Kip (secretaris) en Kamerlid Pieter Omtzigt (namens de makers van het verkiezingsprogramma) begeleiden de leden vanuit een studio door het congres heen.

Maar dat gaat niet van harte. Bij het stemmen op door de leden voorgestelde wijzigingen in het verkiezingsprogramma gaat het mis: niet iedereens stem blijkt door te komen. De vergadering wordt één keer een paar minuten stilgelegd, als het daarna niet goed gaat nog een keer. Als de oplossing dan nog niet is gevonden, wordt het congres maar voor drie kwartier stilgelegd.

Aan het begin van de middag denken de techneuten van dienst een oplossing te hebben gevonden, door alle deelnemers op te splitsen in groepen en de uitslagen uit die verschillende groepen bij elkaar op te tellen. Het lijkt even goed te gaan, maar bij de stemming over het opnemen van een vuurwerkverbod in het partijprogramma gaat het toch weer mis.

Voor aanvang werden de huisregels doorgenomen. Dat ging nog goed. Ⓒ ANP

Tot een nieuwe poging komt het niet meer. De partij laat weten dat de verbinding is uitgevallen en dat het resterende programma op ’een andere dag’ wordt afgehandeld. Ondanks de haperende techniek blijft de uitslag van de stemmingen die al wel zijn gedaan staan. De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is door het afbreken nog altijd niet officieel vastgesteld, de positie van de nieuwe lijsttrekker Wopke Hoekstra ook nog niet.

Nieuwe episode

Het is niet de eerste keer dat het CDA worstelt met digitaal stemmen. De eerste ronde van de veelbesproken lijsttrekkersverkiezing afgelopen zomer moest ook opnieuw worden gedaan, nadat hackers een lek in het systeem hadden gevonden. En nadat Hugo de Jonge tot lijsttrekker was verkozen, rezen er nieuwe twijfels. Onder meer omdat de vrouw van De Jonges tegenstander Omtzigt na een stem op haar man het bericht ’Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’ kreeg. De Jonge haakte vorige maand overigens alsnog af omdat hij het lijsttrekkerschap niet met zijn baan als coronaminister kon combineren. De partij schoof daarna Hoekstra naar voren.

Dat na de lijstrekkersverkiezing ook het congres nu zo moeizaam verloopt, zorgt voor onvrede bij CDA-leden. „Dit is geklungel”, moppert Theo Stehouwer op Twitter. „Dit moet de volgende keer beter.”

De kritiek komt ook uit de hoek van actieve politici. Zo spreekt Marco van Zandwijk, raadslid voor de partij in Culemborg, op Twitter van een ’blamage’. „Wederom laat de techniek mijn CDA in de steek. Ik haak af”, zegt hij al in de loop van de ochtend. De afdeling van de partij in Capelle aan den IJssel vraagt zich tijdens het congres af of het stemmen wel getest is en sombert dan al met voorspellende waarde over de bijeenkomst: „Dit komt niet meer goed.”