Staat New York roept noodtoestand uit om apenpokken

NEW YORK - De Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen wegens het snel toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Vrijdag stond de teller in deze staat op 1383 besmettingen. Volgens gouverneur Kathy Hochul is dat een kwart van het totaal aantal besmettingen in de Verenigde Staten.