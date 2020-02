Chinese taalscholen in Nederland tijdelijk dicht om corona

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De meeste Chinese scholen in Nederland blijven tot na de carnaval gesloten. Ze zijn uit voorzorg dicht, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. „We zijn heel voorzichtig. Veel ouders komen rond deze tijd terug uit China nadat ze Chinees Nieuwjaar hebben gevierd”, legt voorzitter Peter Ding van de Stichting Chinees Onderwijs in Nederland uit.