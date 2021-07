Hond wordt achtergelaten op weg: zijn reactie is hartverscheurend

Nanook wordt uit de auto gezet. Ⓒ Facebook/Huckleberry Hound Dog Rescue of El Paso

Texas - In een schrijnende video is te zien hoe twee mannen een husky achterlaten op een weg in Texas. De auto vertrekt en de reactie van de hond is hartverscheurend: hij loopt achter zijn baasjes aan, alsof hij maar niet snapt waarom hij niet mee terug mee mag. Het trieste verhaal krijgt alsnog een kwispelend staartje.