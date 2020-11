Liever alleen in de auto: ’Rij jij maar niet mee, schat’

Dit blijkt uit onderzoek van RDWdata.nl onder 1.028 Nederlandse autobezitters. En als de bestuurders eenmaal zelf op de bijrijdersstoel zit, erkent een derde van alle ondervraagden het moeilijk te vinden om geen commentaar te leveren op de rijkunsten van de partner.

Over de schouder meekijken

Opvallend genoeg vinden vooral vrouwen het vervelend wanneer hun partner over hun schouder meekijkt. Zo geeft maar liefst 26 procent van hen de voorkeur aan een ritje zonder bijrijders. Dit terwijl het vrouwen meer moeite (36 procent) kost om geen kritiek te uiten op de rijkunsten van hun partner dan mannen (dertig procent).

,,Over het algemeen rijden vrouwen een stuk voorzichtiger dan mannen”, zegt Peter Abrahamse, manager bij RDWdata. ,,Deze verschillende rijstijlen zorgen al snel voor ergernissen over en weer. Zo vinden mannen vaak dat hun vriendin wel wat vaker het gaspedaal in mag trappen. Aan de andere kant storen vrouwen zich aan het roekeloze rijgedrag van hun vriend.”

Bron van irritatie

Behalve de bemoeizucht van hun partner, zorgt ook afleiding voor veel onenigheid in de auto. Vooral mannelijke bestuurders (21 procent) zeggen dat hun partner hen regelmatig afleidt tijdens het autorijden. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts twaalf procent. Een andere belangrijke bron van irritatie is navigeren. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst drie op de tien Nederlandse automobilisten weleens met zijn partner heeft geruzied over de juiste routebeschrijving.