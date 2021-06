Onrust in Den Haag na overwinning Oranje: ME ingezet

Groepen feestvierders stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen, bevestigt een woordvoerder van de politie. Volgens hem waren er tientallen mensen op de been en moest de ME „kortstondig” worden ingezet.

Rond 01.00 uur keerde volgens hem de rust op straat terug. De brandweer werd ingezet om in brand gestoken fietsen te blussen. Of er mensen gewond zijn geraakt of dat er arrestaties zijn verricht, is nog niet bekend. „We verwachten in de loop van de ochtend meer duidelijkheid te hebben”, aldus de politie.