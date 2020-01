Woede bij Nederlanders in China door gebrek aan informatie over coronacrisis

De metro in Shanghai toont een beeld dat in China inmiddels ’gewoon’ lijkt te worden. Iedereen draagt mondkapjes ter voorkoming van besmetting met het gevreesde virus. Ⓒ REUTERS

Peking - Het Nederlandse consulaat in Shanghai heeft te lang gewacht met het verlenen van informatie over het nieuwe coronavirus in China. Dat is de mening van Nederlanders die in Shanghai wonen en werken, zij vinden dat het consulaat in een eerder stadium een actievere rol had moeten spelen. „Hier ligt ook een taak van de Nederlandse overheid”, meent Paul Rosenberg (58).