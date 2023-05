Bijenkasten in Assen in brand gestoken: ’De stal, de kasten en volken, allemaal weg’

„We zijn niet alleen heel verdrietig, maar ook erg boos”, zegt De Jong Postumus van de afdeling Assen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. „We hebben zes bijenstallen op het terrein bij de golfbaan staan, het afgelopen anderhalf jaar zijn bij alle zes vernielingen gepleegd. Woensdagavond is er één in brand gestoken, die brandde af met de kasten vol bijen erin. Wie doet nu zoiets? Bijen zijn al zo schaars.”

Duizenden euro’s schade

Volgens de voorzitter legden zeker 200.000 honingbijen het loodje. „Er zaten vijf kasten in de stal. In één kast zit een volk van ruim 40.000 bijen. Een aantal zwierf nog verdwaasd rond op het terrein.” De schade loopt in de duizenden euro’s, zegt De Jong Posthumus. „Reken maar uit, de stal, de kasten en volken. Allemaal weg.”

De laatste tijd worden regelmatig de stallen op het bijenpark Bos en Golf vernield. Begin vorig jaar hielden vandalen flink huis in vijf bijenstallen op het terrein. Daarbij werden kasten en korven van imkers omver gegooid, deuren en ramen vernield. „Drie weken geleden zijn bij een collega-imker kasten omgegooid. Uit mijn eigen stal is het plafond gesloopt en opgebrand. Er zijn bomen gekapt en planten vernield. Ik had zeven nestkastjes hangen, daarvan hangt er nog één. Zes zijn gesloopt.”

De bijenvereniging zegt elke keer aangifte te doen bij de politie. „Die surveilleert wel, maar dan zijn de daders gevlogen.” De Jong Posthumus durft niet te zeggen wie de vernielingen plegen. „Hier loopt van alles rond, het bijenpark ligt afgelegen.” De leden van de bijenvereniging hebben overwogen te stoppen met hun hobby bij Bos en Golf. „Maar we willen niet zwichten voor deze vernielingen. Dat is toch te gek om los te lopen.”