Mullah Abdul Ghani Baradar architect aftocht VS Taliban-hoofdman: van geitenhoeder tot Afghaanse president?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Van geitenhoeder tot president. Mullah Abdul Ghani Baradar, geboren in 1968 in het dorpje Weetmak in het Deh Rawood-district in de provincie Uruzgan, heeft er een tijdje over gedaan, maar zoals het er nu naar uitziet zal hij zich straks president van Afghanistan noemen. Niet dat de wereld hem snel zal erkennen, maar dat is waarschijnlijk het lot van elke Taliban-hoofdman.