41% horeca weigert controle QR-code: ’Steeds grotere groep verzet zich steeds harder’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Ruim 40 procent van de horecaondernemers is niet van plan de coronapas van bezoekers te gaan controleren. Vanaf zaterdag vervalt de anderhalve meter en wordt de QR-code en bijbehorende ID-check verplicht in eet- en drinkgelegenheden, met uitzondering van de terrassen. Van de ondernemers die aangeven de controle wel uit te voeren, heeft 13% al te maken gehad met dreigementen of negatieve recensies, blijkt uit representatief onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland.