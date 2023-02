Amerikanen vissen Chinese ballon-apparatuur uit water

Het gaat om brokstukken van de Chinese ballon die eerder deze maand door de Amerikanen voor de oostkust van de VS uit de lucht werd geschoten. China zei dat het om een weerballon ging die uit koers was geraakt, volgens de Amerikanen betrof het een spionageballon.

Vorige week gaf het Amerikaanse leger al beelden vrij van delen van de ballon die voor de kust van South Carolina geborgen werden. Nu zou bijvoorbeeld ook een antenne van zo’n 9 tot 12 meter zijn gevonden, meldt het Amerikaanse CBS News.

Tijdens een persconferentie heeft het Witte Huis ook meer bekendgemaakt over de drie onbekende objecten die sinds de ballon werd neergehaald uit de lucht zijn geschoten boven Alaska, Canada en de Canadees-Amerikaanse grens. Dit is volgens veiligheidswoordvoerder John Kirby „uit voorzorg” gebeurd. Er was geen directe dreiging voor mensen op de grond, maar omwille van de „veiligheid, onze belangen en het vliegverkeer” werd toch besloten de objecten neer te schieten.

Bij het neerschieten van het object boven Lake Huron, op de grens tussen de VS en Canada, zou afgelopen zondag zeker één raket het doel hebben gemist, melden bronnen aan CNN. Het Pentagon heeft dit niet bevestigd, maar de voor het luchtruim verantwoordelijk generaal Glen VanHerck zei afgelopen weekend wel dat het „moeilijk” was geweest het object neer te halen vanwege de kleine afmetingen. Wat er met de raket die doel miste is gebeurd, is niet duidelijk. De raket zou volgens de BBC omgerekend zo’n 370.000 euro hebben gekost.

Er wordt nog gezocht naar brokstukken van de drie neergeschoten objecten, die allen kleiner dan de vermeende Chinese spionageballon zouden zijn geweest.