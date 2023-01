Kritiek op versoberen zonnepanelenregeling: ’Dit is een vorm van contractbreuk’

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, leveren dit terug aan het net. Deze teruglevering mogen zij wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net (zogeheten salderen). De regeling die hiervoor is opgetuigd zal komende jaren echter flink worden versoberd.

„Op zich ben ik voor de versobering”, zegt CDA-Kamerlid en energiedeskundige Henri Bontenbal. Hij wijst op de relatief snelle terugverdientijd van zonnepanelen. „Maar tegelijkertijd heb ik zorgen of dit de verdere verduurzaming niet in de weg gaat staan”, zegt hij. „Er bestaat een risico dat het plaatsen van zonnepanelen wordt ontmoedigd.” Volgens het coalitie-Kamerlid zitten er bovendien nog ’hiaten’ in de wet. „Bijvoorbeeld over hoe de sturing op het teruglevertarief er uiteindelijk uit gaat zien en tegen welk tarief er uiteindelijk moet worden gesaldeerd. Daar moet ook duidelijkheid over komen.”

’Onbetrouwbaar’

JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans is echter faliekant tegen het versoberingsplan. Hij spreekt van een ’onbetrouwbare overheid’. „Iedereen werd met geld gelokt. Alles ging overhaast, net als bij van het gas af raken. Nu loopt het ze weer over de schoenen. Dit is een overheid die de spelregels verandert tijdens het spel.”

Ook SP-Kamerlid Renske Leijten is er niet over te spreken. „Dit is een vorm van contractbreuk”, zegt Leijten. Zij ziet dat ’alle risico’s van de energieleveranciers straks worden doorgeschoven naar de consument’. Daarnaast, zegt ze, verdwijnt de billijkheid uit het oog. „Mensen worden aangejaagd om in te zetten op duurzame energie. Als die investeringen dan zijn gedaan mogen ze de vruchten daar niet van plukken?”

Wat Leijten betreft wordt liever gekeken naar andere oplossingen. „Iedereen die zonnepanelen heeft wordt straks aanbieder op de markt. Maar zorg nou dat je mogelijk maakt dat mensen hun opgewekte stroom gaan delen, bijvoorbeeld met de buren. Sla het op in de buurt, wek het op voor het lokale zwembad of de school. Dan hoeft het ook het overbelaste net niet op.”

Gemeenten tegen

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voelt niets voor het plan. „De VNG vraagt de Kamer tegen het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor kleingebruikers te stemmen. We hebben bezwaren, die het huidige tempo van de energietransitie kunnen vertragen”, vreest de koepelorganisatie.

Coalitiepartij VVD is echter voor versobering van de huidige regeling. Volgens Kamerlid Silvio Erkens ’moet het lonen om zonnepanelen te hebben en om ze te blijven aanschaffen’. „Maar de salderingsregeling leidt tot steeds hogere kosten voor de huishoudens zonder zonnepanelen. Dat wordt alleen nog maar meer de komende jaren. Dat moet dus anders.” Hij zegt dat huishoudens wel een ’eerlijke prijs’ moeten krijgen voor de stroom die ze leveren. „Die terugleververgoeding is nu niet goed genoeg geregeld in het voorstel, waarbij het risico bestaat dat de consument het onderspit delft. We komen daarom met een amendement om dat in de wet te borgen.”

Terugverdientijd

Kamerlid Pieter Omtzigt voorziet juist problemen. Hij wil -samen met VVD, CU en BVNL- in de wet expliciet opnemen dat huishoudens nooit hoeven te betalen voor het terugleveren van stroom aan het net (omdat de stroomprijzen soms negatief zijn). „Een redelijke vergoeding is ook van cruciaal belang om draagvlak voor de verdere verduurzaming van ons elektriciteitsnet te kunnen blijven behouden. Daartoe moet een redelijke terugverdientijd van de investering in zonnepanelen gegarandeerd blijven”, stellen zij.

Waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) is voorstander van het afbouwen van de regeling, werd maandag duidelijk. „Door de salderingsregeling worden huishoudens met zonnepanelen niet gestimuleerd die stroom ook op dat moment te gebruiken of lokaal op te slaan in een thuisbatterij. Dit zorgt voor een grote piekbelasting op netwerken, wat weer leidt tot hogere transporttarieven van netbeheerders. Deze transporttarieven moeten door alle gebruikers van het elektriciteitsnet betaald worden”, stelt de waakhond.

De ACM plaatst echter ook kanttekeningen bij het voorstel van minister Jetten en vindt het belangrijk dat consumenten weten waar ze aan toe zijn. De toezichthouder pleit er bijvoorbeeld voor dat in de wet vastgelegd wordt dat zolang de regeling nog bestaat het salderen jaarlijks plaatsvindt. Vorig jaar besloot energieleverancier Budget Energie eigenhandig om niet meer jaarlijks te salderen, maar maandelijks. Consumenten dreigden daardoor veel geld mis te lopen omdat de overtollige zonne-energie uit de zomer daardoor niet meer kon worden verrekend met het verbruik in de wintermaanden. Pas nadat er over de kwestie ophef was ontstaan kwam Budget Energie op dit besluit terug.