’Politiek correcte dwazen’ verbieden blackface op festival

Anti-racisten vinden het verbod op zwart geschminkte gezichten een overwinning, tegenstanders noemen het politiek correcte dwaasheid. Ⓒ Poster WeCanDance

Brussel - Een muziek- en verkleedfestival in België heeft uitdrukkelijk verklaard dat blanken die hun gezicht donker kleuren, er niet in komen. Een ’blackface’ zou racistisch zijn. Het Vlaams Belang in het Belgische parlement noemt het ’politiek correcte dwazen’.