Spaanse kustwacht pikt 49 migranten op bij Gran Canaria

De groep van alleen mannen, van wie de meesten vermoedelijk nog geen 18 jaar oud, is in de haven van Arguineguin aan land gezet, niet ver van badplaats Maspalomas. Medewerkers van het Rode Kruis hebben zich over hen ontfermd.

Volgens de gegevens van het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal migranten dat probeert de Canarische Eilanden te bereiken dit jaar verzevenvoudigd. Eind april stond de teller op 1936, tegen 243 vorig jaar in dezelfde periode. De belangstelling voor een oversteek naar het Spaanse vasteland nam met bijna een kwart af.