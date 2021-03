Verdachte terreuraanval Zweden is 22-jarige Afghaan

De politie heeft de identiteit en de nationaliteit van de man niet tegenover de media bevestigd. Wel is meegedeeld dat de man vanwege kleine misdrijven een bekende was van de politie. Zweedse media melden dat hij eerder onder meer is opgepakt voor drugsgebruik.

De man, die dinsdag met een politiekogel in zijn been in het ziekenhuis is opgenomen, wordt ervan verdacht een terroristisch motief te hebben gehad. De politie heeft een woning doorzocht die vermoedelijk van de verdachte is.

Zeven gewonden

Drie van zijn slachtoffers zijn nog in levensgevaar. Twee anderen zijn ernstig gewond. De politie zei eerder dat er acht gewonden waren gevallen, maar dat aantal is bijgesteld naar zeven. De slachtoffers zijn volgens de politie aangevallen met een „scherp voorwerp.” Zweedse media melden dat de verdachte een mes bij zich had.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet was de verdachte in afwachting over informatie over een verblijfsvergunning. Zijn vorige verblijfsvergunning verliep in november 2020.

Vetlanda ligt in het zuiden van Zweden, ruim 200 kilometer ten oosten van Gotenburg. De stad heeft 13.000 inwoners.