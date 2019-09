Celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar

De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ’dollartoerisme’ uit Venezuela. Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld.

Tegen Itzhak G. was 3 jaar cel, waarvan ruim 2 jaar voorwaardelijk, geëist en tegen Omer G. 2 jaar cel waarvan 45 dagen onvoorwaardelijk. Het OM kwam met deze strafeisen nadat de broers hun medewerking aan het onderzoek hadden toegezegd. De rechtbank meent echter dat een lagere straf geen recht doet aan de feiten.

Zo liet het OM de beschuldiging van deelname aan een criminele organisatie vallen als onderdeel van de overeenkomst met de verdediging. Volgens de rechtbank staat deze overeenkomst op gespannen voet met het doel van het afstraffen van dergelijke feiten. Ook moet voorkomen worden dat er sprake lijkt van ’klassenjustitie’. De broers leefden immers niet in armoede. Voor het witwassen van honderden miljoenen dollars zijn de opgelegde celstraffen passend, vindt de rechtbank, en niet de veel te lage eisen. Zo hanteren rechtbanken landelijk bij witwassen van bedragen boven een miljoen euro al 2 jaar cel als ondergrens.

De zaak kwam aan het rollen toen een Nederlands filiaal van ING aan de bel trok. De 47-jarige Izchak Z. had voor de broers een bedrijf ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De bank vond het opvallend dat deze onderneming in korte tijd een omzet van meer dan 100 miljoen euro genereerde. Z. kreeg eerder dit jaar al een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur opgelegd voor valsheid in geschrifte.