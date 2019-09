Rechtbank haalt streep door deal justitie

De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ’dollartoerisme’ uit Venezuela. Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd.

Lingeriewinkeltjes

De dollars werden witgewassen in de lingeriewinkeltjes van de familie G. op Curaçao. Duizenden Venezolanen, gedwongen door de instortende economie in hun eigen land, kwamen op de naastgelegen Antillen hun waardeloze bolivars omruilen voor stevige dollars. Ze gebruikten hiervoor speciaal door hun overheid in Caracas gefaciliteerde 'dollar-creditcards', bedoeld voor specifieke aankopen tijdens buitenlandse reizen.

Pinnen

De Venezolanen krijgen op deze creditcards een zeer gunstige, door Venezuela gesubsidieerde dollarkoers. Met deze creditcards pinden ze massaal dollars in de winkels van G., die op de kassabonnen vermeldden dat er medicijnen of lingerie voor de dollars werd aangeschaft, aangezien dat in Caracas gecontroleerd wordt.

Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld.

In 2015 werden de broers bij een grootscheepse politieactie in de boeien geslagen. De twee sloten afgelopen voorjaar een deal met justitie: strafvermindering in ruil voor openheid van zaken.

Na hun bekennende verklaringen eiste het OM afgelopen juli tegen Itzhak G. 3 jaar cel, waarvan ruim 2 jaar voorwaardelijk, en tegen Omer G. 2 jaar cel waarvan 45 dagen onvoorwaardelijk. Zo liet het OM de beschuldiging van deelname aan een criminele organisatie vallen als onderdeel van de overeenkomst met de verdediging. Maar de Zwolse rechtbank trekt zich niets aan van deze afspraken en veroordeelt de twee woensdagmiddag tot jarenlange, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

Volgens de rechtbank staat deze overeenkomst op gespannen voet met het doel van het afstraffen van dergelijke feiten. „Het belangrijkste punt is dat de voorgestelde straffen op geen enkele wijze recht doen aan de aard en ernst van de feiten”, aldus de rechtbank. Ook moet voorkomen worden dat er sprake lijkt van ’klassenjustitie’. De broers leefden immers niet in armoede. Voor het witwassen van honderden miljoenen dollars zijn de opgelegde celstraffen passend, vindt de rechtbank, en niet de veel te lage eisen. Zo hanteren rechtbanken landelijk bij witwassen van bedragen boven een miljoen euro al 2 jaar cel als ondergrens.

ING trof afgelopen jaar een schikking van 775 miljoen euro, onder meer voor de slechte controle van de pinactiviteiten van de G's die een deel van hun activiteiten via ING-rekeningen lieten lopen.

Het OM laat in reactie op het vonnis weten tevreden te zijn dat de rechtbank de aanklager is gevolgd in bewezenverklaring van de feiten, maar kondigt desondanks een hoger beroep aan. „Door de kwestie van procesafspraken die gemaakt zijn in deze zaak, is het waarschijnlijk dat het OM in beroep zal gaan om het Hof zich hierover nog een oordeel te laten vormen”, aldus een woordvoerster van het Functioneel Parket.

Begin dit jaar noemde minister Grapperhaus (Justitie) het plan van het Openbaar Ministerie om te onderhandelen met verdachten en zo het strafproces te versnellen "heel interessant." Het moet voorkomen dat ingewikkelde processen zich jarenlang voortslepen waardoor overbezette rechtbanken en opsporingsinstanties niet meer toekomen aan andere zaken.