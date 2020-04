LIVE | Aantal coronadoden in Spanje stijgt met 757 tot boven 14.500

Eerdere ontwikkelingen rondom het coronavirus leest u terug in het liveblog van dinsdag 7 april.

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is woensdag verder gestegen. In de afgelopen 24 uur overleden 757 mensen tot een totaal van 14.555, zei het ministerie van Gezondheid.

De dagelijkse toename van het dodental vertraagde wel enigszins. Als percentage van het totale dodental was dit woensdag 5,5 procent, vergeleken met 5,7 procent de dag ervoor.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in het land steeg tot 146.690 van 140.510 op dinsdag, aldus het ministerie.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Politie beboet 22 kroeggangers Nijmegen

Woede en ongeloof bij zorgpersoneel over uitspraken minister De Jonge

15 bewoners van het Beth Shalom zorgcentrum in Amsterdam zijn door het coronavirus bezweken

Van Dissel: minder immuun na milde klachten corona

Heuvelland vanaf donderdag afgesloten voor dagtoeristen

Deel personeel verpleeghuizen durft niet meer naar werk

’Corona-app kan veilig, je weet niet wie corona heeft’

Voorspelling: 5808 coronadoden in Nederland

Politie deelt 1400 boetes uit voor negeren coronamaatregelen

Parlementair:

11 miljoen euro voor noodlijdende lokale media

Eerste Kamer keurt noodwet voor banen en economie goed

Stand in het buitenland:

Minister Zuid-Afrika geschorst na ’lockdown lunch’

Trump heeft weer een zwart schaap gevonden: de WHO

Bijna 60% van de mensen aan boord van Greg Mortimer is positief getest op het coronavirus

Weer recordtoename nieuwe coronagevallen Rusland

’Amerika dit najaar opnieuw op slot om corona’

Britse premier Johnson stabiel na 2e nacht op intensive care

Meer dan 2000 doden door coronavirus in Duitsland

Trump dreigt WHO te korten

China meldt 62 nieuwe besmettingen met corona

De Amerikaanse staat New York had de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar.

Ruim 600 nieuwe coronadoden in Italië

Dodental in Engeland stijgt met 786, het hoogste aantal tot nu toe

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Ex-judoka Edith Bosch is hersteld na coronabesmetting

Exen Bruce Willis en Demi Moore samen in quarantaine

Countrylegende John Prine (73) overleden aan corona

Cardi B baalt tijdens quarantaine: ’Normaal zo veel seks, kan nu even niet’

Koning Elizabeth stuurt boodschap naar familie Boris Johnson

Tijl Beckand na corona: ’Voelt alsof ik een heftige kater heb’

In de nieuwste corona-update alles over de aangekondigde corona-app, de toestand van de besmette Britse premier Johnson, en heeft een Limburgse huisarts het wondermiddel tegen corona gevonden? Hij zegt al patiënten te hebben genezen. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.