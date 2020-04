LIVE | De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

Eerdere ontwikkelingen rondom het coronavirus leest u terug in het liveblog van dinsdag 7 april.

Minister Hugo de Jonge heeft ten onrechte de indruk gewekt dat er voor zorgpersoneel genoeg mondkapjes en andere beschermingsmiddelen zijn. Die uitlatingen, die de woede wekten van beroepsverenigingen en vakbonden, waren „ongelukkig”, geeft hij toe.

Bekijk ook: Woede en ongeloof bij zorgpersoneel over uitspraken minister De Jonge

„Dat speelt nu nog niet”, zei De Jonge dinsdagavond op de vraag of mensen in de zorg moeten stoppen met hun werk als ze zichzelf en de mensen onder hun hoede niet kunnen beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Dat viel verkeerd bij verpleegkundigen in bijvoorbeeld de ouderenzorg, waar grote tekorten aan beschermingsmiddelen zijn. De minister ontkent de problemen, reageerden ze.

De Jonge weet als geen ander van de schaarste, zegt hij. Hij hoopt „het misverstand dat ik heb doen rijzen” nu te hebben „rechtgezet.”

