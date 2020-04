LIVE | Deel personeel verpleeghuizen durft niet meer naar werk

Eerdere ontwikkelingen rondom het coronavirus leest u terug in het liveblog van dinsdag 7 april.

Onder personeel in verpleeghuizen groeit de angst voor het coronavirus. Nu fors meer bewoners ziek zijn of overlijden, raken ook verpleegkundigen en verzorgenden besmet. De stress is zo groot dat sommigen niet naar hun werk durven, schrijft het AD.

Bij de beroepsvereniging V&VN zijn in een week tijd ruim 1000 meldingen binnengekomen. Die komen grotendeels van verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, en van wijkverpleegkundigen die ouderen thuis bezoeken. En gaan vooral over het gebrek aan beschermende middelen. Sommigen vertellen dat ze cliënten bezoeken met mondmaskers uit de bouwmarkt, vuurwerkbrillen en huishoudelijke handschoenen. Dat is „onacceptabel”, vindt V&VN.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

’Corona-app kan veilig, je weet niet wie corona heeft’

Voorspelling: 5808 coronadoden in Nederland

Politie deelt 1400 boetes uit voor negeren coronamaatregelen

Parlementair:

11 miljoen euro voor noodlijdende lokale media

Eerste Kamer keurt noodwet voor banen en economie goed

Stand in het buitenland:

China meldt 62 nieuwe besmettingen met corona

De Amerikaanse staat New York had de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar.

Ruim 600 nieuwe coronadoden in Italië

Dodental in Engeland stijgt met 786, het hoogste aantal tot nu toe

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Koning Elizabeth stuurt boodschap naar familie Boris Johnson

Tijl Beckand na corona: ’Voelt alsof ik een heftige kater heb’

