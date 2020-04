LIVE | Grootste stijging coronadoden VK tot nu toe, 1000 nieuwe slachtoffers

Eerdere ontwikkelingen rondom het coronavirus leest u terug in het liveblog van dinsdag 7 april.

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 938 gestegen naar 7.097. Het Britse ministerie van Volksgezondheid liet dat woensdag weten. Het is de grootste stijging tot nu toe. Van de ruim 232.000 mensen die werden getest, is bij meer dan 60.000 het virus vastgesteld.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Parlementair:

Volgens minister De Jonge komt er nog lang geen versoepeling op het bezoekverbod dat geldt in verpleeghuizen

De Jonge: ten onrechte indruk gewekt van voldoende mondkapjes

Kamer wil landelijke coördinatie voor beschermingsmiddelen, kabinet moet meer de regie pakken

Tweede Kamer niet negatief over apps die kabinet wil inzetten tegen corona, privacy staat wel voorop

11 miljoen euro voor noodlijdende lokale media

Stand in het buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment:

In de nieuwste corona-update alles over de aangekondigde corona-app, de toestand van de besmette Britse premier Johnson, en heeft een Limburgse huisarts het wondermiddel tegen corona gevonden? Hij zegt al patiënten te hebben genezen. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.