Politie schiet agressieve hond dood: twee personen gebeten

Op de plek des onheils ligt een plas bloed. Ⓒ 112Groningen

GRONINGEN - In de Esperantostraat in Groningen heeft een agent zondagavond een dienstwapen moeten trekken, omdat een hond zich zeer agressief bleef gedragen. Het dier had kort daarvoor een andere hond aangevallen en twee personen gebeten.