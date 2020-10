Elektrische step rukt ondanks verbod snel op

Maar het trendy vervoermiddel, dat een hit is in vele andere Europese steden, is in ons land vooralsnog niet toegestaan. „Wij weten dat de behoefte om met elektrische steps aan het verkeer deel te nemen al jaren groot is”, zegt een woordvoerster van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

De RDW adviseert het ministerie over de verschillende nieuwe voertuigen die de openbare weg op willen. Het adviesorgaan ziet een step als een ’bijzondere bromfiets’.

Micro-mobiliteit

Het Zweedse bedrijf Voi, producent van elektrische steps, wil liever vandaag dan morgen groots aan de slag in Nederland. „Nederland kan als fietsland enorm veel voordeel halen uit micro-mobiliteit.”

„Wel is van cruciaal belang dat er duidelijke nationale regelgeving komt, zodat e-steps veilig gebruik kunnen maken van de Nederlandse fietsinfrastructuur”, zeggen de Zweden. Uit onderzoek zou blijken dat mensen autoritten vervangen door een ritje met de step.

Het is dus niet duidelijk of de step in de toekomst wel mag, maar huursteps zijn voor Amsterdam uit den boze, tenminste als het aan wethouder Sharon Dijksma ligt. „We zitten in Amsterdam niet te wachten op deelsteps”, zegt ze. „In andere Europese landen leiden ze tot een enorme verrommeling van het straatbeeld. Dat proberen we juist tegen te gaan en daarom zijn we heel voorzichtig met het introduceren van elektrische deelmobiliteit, zoals scooters. Daaraan hebben we onze handen al vol.”

Helmplicht

D66-raadslid Jan-Bert Vroege noemt de komst van de step niet wenselijk voor de veiligheid in de stad. Het liefst wil hij dat, mocht de step worden toegelaten, een helmplicht en een rijbewijs wordt ingesteld. „Maar voorlopig ben je illegaal bezig als je op een step rijdt en kun je beboet worden en soms zelfs in beslag genomen worden. Ook ben je niet verzekerd.”

Bekijk ook: Geruisloos door Gent

Vroege: „Onze infrastructuur heeft ruimtebeperkingen, Waar moeten ze gaan rijden? Met helm op tussen de auto’s? Alternatief is dat ze toch op het fietspad mogen, maar daar hebben we net voertuigen met verschillende snelheden weggehaald. Bovendien, onze fietspaden zijn al vol. Met een instabiel voertuig als een step, is het vragen om problemen.”