Code geel voor kustprovincies, zaterdag en zondag zware windstoten verwacht

Binnenland

Nog nooit viel er zo lang geen sneeuw!

Een witte kerst kunnen we dit jaar wel op onze buik schrijven. Mogelijk is dit dan ook niet het bericht dat we wensen te lezen in deze periode. Het is deze vrijdag bijna 700 dagen geleden dat De Bilt bedekt was onder een sneeuwdek. Weerplaza meldt dat het gaat om een nieuw record.