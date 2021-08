Premium Het beste van De Telegraaf

Caroline den Hoed nieuwe transplantatiedirecteur Erasmus MC: ’Onacceptabel dat 20%van patiënten overlijdt tijdens wachten op donorlever’

Caroline den Hoed: „Als ik een zieke twintiger door de transplantatie en begeleiding erna zie ontwikkelen tot een actieve en gelukkige vrouw, denk ik: daar ben ik dokter voor geworden.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Caroline den Hoed, de 39-jarige kleindochter van de bekende radiotherapeut Daniël den Hoed, is in het Erasmus MC de nieuwe medisch directeur van het Levertransplantatie Programma. Ze heeft grote ambities voor het enige ziekenhuis in ons land waar volwassenen een nieuwe lever van een levende donor kunnen krijgen. „Het is onacceptabel dat twintig procent van de patiënten overlijdt tijdens het wachten op een donorlever.”