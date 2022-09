Jetten reageert op Kaag: ’Ik ga niet op ’luistertoer’’

De afgelopen weken is felle kritiek ontstaan op het kabinet, dat nog altijd werkt aan een ’prijsplafond’ om de prijzen voor gas en elektra betaalbaar te krijgen. Ook ontbreekt nog een energieregeling voor mkb’ers en bijvoorbeeld de tuinbouw. Daarover vinden nog gesprekken op diverse ministeries plaats.

Op de vraag of het kabinet wel genoeg oor heeft voor de zorgen in het land. zei Kaag dit weekend in een interview met deze krant dat het kabinet ’bij zichzelf te rade’ moet gaan: „Ik denk dat het ook heel terecht is dat als onze methode niet werkt, dat we ons laten vertellen hoe de mensen het wél graag willen.” Daarbij opperde ze: „Misschien is het ook een goed idee als Rob Jetten op een luistertoer gaat.”

Bekijk hier hoe de oppositie reageert op het idee van Sigrid Kaag. Artikel gaat verder onder de video.

’Heel veel werkbezoeken’

Maar Jetten benadrukt dat hij als minister al ’heel veel werkbezoeken’ aflegt en zijn oor regelmatig te luister legt bij burgers en bedrijven. „Gisteren was ik nog op werkbezoek bij een bakker en chocoladefabriek. Dan zie je de enorme prijsstijgingen waar ze mee te maken krijgen, maar ook de worsteling om verder te verduurzamen. Dat soort input helpt ons om de energieregeling voor mkb’ers, waar minister Adriaansens druk mee bezig is, zo goed mogelijk te kunnen vormgeven.”

Op de vraag of hij het dan geen gekke oproep van zijn collega-minister en D66-partijleider vindt, zegt hij dat hij zijn inspanningen ’blijkbaar nog onvoldoende’ aan Kaag heeft overgebracht. Volgens Jetten is er geen irritatie over de opmerking van Kaag. „Wij kunnen wel wat van elkaar hebben.” Wel stelt hij voor zijn kabinetscollega’s mee te nemen „naar de werkbezoeken die ik sowieso al doe en de gesprekken die ik sowieso al voer. Dan kunnen ze ook deelnemen aan het klimaatgesprek dat we in Nederland voeren.”

Jetten kondigt daarbij een nieuw ’klimaatburgerberaad’ aan. „Zodat ook veel meer Nederlanders kunnen meepraten over het klimaatbeleid. Dat valt allemaal onder de door mevrouw Kaag bepleitte luistertoer.” Volgens Jetten raakt het klimaatbeleid immers ’heel veel mensen’. „Het gaat niet alleen over hoe produceren we ons voedsel, maar ook over: hoe gaan we van A naar B en hoe verwarm je je huis. Dan is het ook goed om daar met elkaar over in gesprek te zijn.”