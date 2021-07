Franse burgemeester vaak Kop van Jut: ’Ik kon een klap net ontwijken’

Binnenland

Man trekt wapen in Spaarndam, arrestatieteam valt pand binnen in Haarlem

Een arrestatieteam is zaterdagavond een woning in de Havikstraat in Haarlem binnengevallen. Dit gebeurde nadat een man op de Lagedijk in Spaarndam een wapen zou hebben getrokken en het vermoeden bestond dat hij zich daarna ophield in het pand in Haarlem-Noord.