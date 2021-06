Sywert van Lienden: ’Dit was gewoon verkeerd’

Wekenlang hield Van Lienden de kaken stijf op elkaar over de deal. In televisieprogramma Buitenhof gaf hij zondag voor het eerst een reactie. Hij zegt het te snappen dat mensen die voor weinig geld buffelen in de zorg het onbegrijpelijk vinden dat ’zulke bedragen verdiend kunnen worden’. „Dat vraagt om uitleg. Daarom zit ik hier.”

De voormalig ambtenaar van de gemeente Amsterdam haalde toen de overheid daar middenin de coronacrisis slecht in slaagde met zijn zakenpartners een grote hoeveelheid mondkapjes naar Nederland. Hij zei steeds dat hij daar financieel niet beter van werd, deed het naar eigen zeggen ’om niet’. Achteraf bleek dat hij er via een bv negen miljoen euro aan overhield. In totaal verdienden hij en zijn zakenpartners meer dan 28 miljoen euro. Inmiddels erkent Van Lienden dat dit niet door de beugel kan. „Dat is gewoon verkeerd.”

De CDA’er, die meeschreef aan het landelijke partijprogramma, sprak in het openbaar alleen over de stichting die geen winst maakte, terwijl er ook een bv aanhing die wel winst maakte. „Dat heb ik fout gedaan. Ik had van de daken moeten schreeuwen dat er ook een bv was.”

’Kapot gemaakt en vernederd’

Van Lienden gaat zijn negen miljoen niet teruggeven aan de overheid, maar hij zegt dat het ’niet zijn doel is’ om ’het aan te raken’. Hij wil het in een stichting stoppen. Die stichting gaat het geld investeren. Het rendement moet naar goede doelen, zoals jonge mensen met kanker en het bestrijden van kansenongelijkheid.

Hoewel de ondernemer zijn fouten erkent, haalt hij uit naar anderen. „Ik ben wel nu compleet kapot gemaakt en vernederd.”

Het ministerie en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen krijgen ook een duw. Volgens Van Lienden wisten die van de deal. ,,Volgens mij is de groene zeep in de aanbieding, want iedereen staat zijn stoep schoon te vegen.” Namen wilde hij echter niet noemen.

Dat hij zijn contacten bij het CDA heeft gebruikt om de mondkapjesdeal binnen te slepen ontkent hij. „Het CDA heeft er niks mee te maken.”

De Jonge en Omtzigt

Wat inmiddels duidelijk is dat hij met partijgenoten zoals minister De Jonge (Volksgezondheid) en Pieter Omtzigt wel contact heeft gehad over zijn mondkapjeshandel. Dat geldt ook voor de politiek assisitent van minister De Jonge. Hij denkt dat die laatste geweten moet hebben dat hij winst maakte met de deal. „Ik denk dat ik dat wel heb verteld, dat moet over tafel zijn gegaan.”

Hij meldde het naar eigen zeggen ook aan de integriteitscommissie van het CDA. Dat zou in het najaar van vorig jaar zijn gebeurd. Vorige week werd bekend dat de partij een royement van Van Lienden overweegt.

Onderzoek naar inlichten CDA

Het CDA twitterde vlak na de uitzending echter dat het Landelijk Bestuur onderzoekt of Van Lienden het CDA daadwerkelijk heeft ingelicht. „De integriteits- en royementscommissie geeft in elk geval aan niet ingelicht te zijn.”