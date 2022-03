’Nederland moet zich voorbereiden op langer verblijf van Oekraïense vluchtelingen’

Wel geldt er voor hen een meldplicht, aldus de betrokken bewindslieden. Ook moet het kabinet voorbereidingen treffen om meer opvangplekken te creëren dan de 50.000 die nu worden vrijgemaakt, aldus Van der Burg.

De bewindsman zegt dat er naar grote locaties moet worden gekeken. „Voor die fase ligt een pragmatische aanpak voor de hand om te zorgen voor een spreiding van vluchtelingen over Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van gezamenlijke opvanglocaties van serieuze omvang waar gewenst en mogelijk. Dit kunnen omvangrijke locaties zijn met enkele duizenden bewoners.”

De VVD-staatssecretaris benadrukt dat het niet de bedoeling is dat Nederlandse woningzoekenden worden verdrongen, al komt hij niet met een concreet plan om dat te voorkomen. De woningmarkt is al krap, stipt Van der Burg aan. „Het is niet de bedoeling dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die situatie nog lastiger maakt. De opvang moet dan ook zo georganiseerd worden, dat andere woningzoekers niet worden verdrongen.”

Scherpere controle

Inmiddels wordt wel scherper gecontroleerd of ’een vluchteling’ ook wel daadwerkelijk uit Oekraïne komt. Eerder werd daar niet naar gekeken. „Indien de vreemdeling niet of onvoldoende is gedocumenteerd en er twijfel bestaat over de Oekraïense afkomst of het recent rechtmatig verblijf in Oekraïne van derdelanders zal, in samenwerking met de Vreemdelingenketen, een aanvullend herkomst- en identificatieproces plaatsvinden.”

Het ministerie van OCW houdt voor de eerste 50.000 opvangplaatsen rekening met 15.000 tot 25.000 leerplichtige kinderen. „De mogelijkheid bestaat dat dit aantal verder toeneemt”, waarschuwt Van der Burg. Er wordt geprobeerd het aantal onderwijsplaatsen op te schalen. „Zo lang het kan blijft het bestaande nieuwkomersonderwijs de voorkeur hebben.”

In politiek Den Haag wordt bovendien al dagen gesproken over leefgeld voor Oekraïnse vluchtelingen. Betrokken ministeries overlegden er woensdag nog over tijdens een speciaal crisisberaad over de opvang van Oekraïners. Een van de vragen was hoeveel geld ze nodig hebben om zich in Nederland te kunnen redden. Een besluit daarover wordt vrijdag genomen tijdens de wekelijkse ministerraad.

Onkostenvergoeding

Van der Burg ging dinsdag nog flink de mist in toen hij ten onrechte zei dat Nederlanders die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen kunnen rekenen op een onkostenvergoeding. Een woordvoerder van Van der Burg sprak later die dag van ’spraakverwarring’ bij de staatssecretaris. De bewindsman werd door het ministerie van Sociale Zaken tot de orde geroepen.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland terechtkomen kunnen wél rekenen op leefgeld. Dat leefgeld kunnen zij ook gebruiken om een vergoeding aan hun gastgezin te geven, vertelde een woordvoerder van het minister van Justitie en Veiligheid eerder deze week.

Nederland vangt momenteel 8500 vluchtelingen op en heeft capaciteit voor 23.000 mensen, blijkt uit de nieuwste cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag heeft gepubliceerd. Het doel van 25.000 opvangplekken dat later deze week bereikt moet worden, komt daarmee weer iets dichterbij.

Ten opzichte van een dag eerder nam het aantal vluchtelingen dat opgevangen wordt op de locaties die de Veiligheidsregio’s hebben geregeld met 500 toe, en het aantal plekken met 1000. Nederland huisvest waarschijnlijk in de praktijk meer Oekraïners omdat mensen die zelf onderdak hebben geregeld, bijvoorbeeld bij vrienden of familie, niet zijn meegeteld.