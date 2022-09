Vrachtwagenchauffeur drama Nieuw-Beijerland op vrije voeten, OM in beroep

Het OM wilde de voorlopige hechtenis van de 45-jarige chauffeur laten verlengen vanwege het herhalingsgevaar, maar de raadkamer ziet dit herhalingsgevaar niet meer, zo legt het OM uit. Het rijbewijs van de chauffeur is door het OM ingehouden. „Dit betekent dat hij niet achter het stuur van een voertuig mag plaatsnemen.”

Overigens heeft het OM zich niet verzet tegen een schorsing van de voorlopige hechtenis, als er aan die schorsing strenge voorwaarden zouden worden verbonden. Een van die voorwaarden zou dan zijn dat de chauffeur zowel in Spanje als Nederland aan iedere oproep van politie of justitie direct gehoor zou geven. Maar aangezien de raadkamer heeft besloten de voorlopige hechtenis op te heffen, zijn deze voorwaarden nu niet van toepassing. Het is nog niet bekend wanneer het beroep van het OM behandeld gaat worden.

Het onderzoek naar het drama met de truck loopt nog en is niet „op korte termijn afgerond. Zo is het nog wachten op het aanvullende bloedonderzoek en op medische gegevens uit Spanje om te kunnen vaststellen of een medische aandoening of medicatie mogelijk een rol kan hebben gespeeld.” De advocaten van de man maakten eerder deze week bekend dat zij denken dat de chauffeur een epileptische aanval had ten tijde van het ongeluk.