Geen kerstviering in Notre-Dame sinds 200 jaar

In april werd een groot deel van de Notre-Dame verwoest door een grote brand die vermoedelijk ontstond door werkzaamheden. Ⓒ Bloomberg

PARIJS - Dit jaar is er voor het eerst in ruim tweehonderd jaar geen kerstviering in de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame in Parijs. Dat komt door de opruim- en herstelwerkzaamheden die momenteel worden verricht na de brand die daar in april uitbrak. Er is wel een speciale nachtmis tijdens Kerstmis, maar die wordt gehouden in de nabijgelegen kerk Saint-Germain l’Auxerrois.