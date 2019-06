’Ik zoen mijn man niet meer op straat’

Julio Alonso: „Homofobie in Brazilië is openlijker dan ooit.” Ⓒ Foto Renato Varoli

São Paulo - Homofobie was altijd al wijdverbreid in Brazilië. Maar sinds het aantreden van president Jair Bolsonaro, die zelf openlijk homofoob is, voelen homoseksuelen zich nog meer bedreigd. De Gay Pride, die morgen voor de 23e keer plaatsvindt in São Paulo, is volgens deelnemers dit jaar dan ook „belangrijker dan ooit.”