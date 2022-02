Politie Antwerpen: 13 verdachten gearresteerd op verdenking moslimterrorisme

Belgische politie, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / Remco Koers

ANTWERPEN - De Belgische politie heeft dertien mensen opgepakt vanwege een onderzoek naar een islamitische terreurgroep in Antwerpen. Op dertien adressen in Antwerpen en omstreken is huiszoeking verricht, meldt het Belgische Openbaar Ministerie dinsdag.