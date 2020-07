Cobra kronkelt in Amerikaanse kooi

De Zwarte Cobra, foto uit 2005 Ⓒ Telegraaf

NEW YORK - Dit is een reportage uit 2005 Ooit was het super-de-luxe Sonesta Beach Resort op de Bermuda’s het decor van de spannende James Bondfilm ’On Her Majesty’s Secret Service’. Voor de Nederlandse drugsbaron Henk Orlando R., alias de Zwarte Cobra, waren de 007-trucjes echter levensecht.