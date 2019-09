Villa Dream or Donate-oprichter te koop

Wie op funda.nl wil kijken naar alle pracht en praal komt bedrogen uit ... Ⓒ GOOGLE MAPS

Ommen - Een sauna. Een bioscoop. Een bruine kroeg. En, oh ja, elf kamers, waarvan 8 slaapkamers. Dat biedt de villa van Dream or Donate-oprichter Robert-Jan Mastenbroek, die voor 1,1 miljoen euro te koop staat in Witharen nabij Ommen. Mastenbroek ligt onder vuur omdat zijn crowdfunding-site plots offline ging.