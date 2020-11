Heisa in Palm Springs om ’seksistisch’ beeld van Marilyn Monroe

Het beeld heet Forever Marilyn. De maker, Seward Johnson, verbeeldt de actrice zoals ze te zien was in de film The Seven Year Itch, die Billy Wilder maakte in 1955. In de bewuste scène staat de ster op een luchtrooster, waardoor haar jurk aan de achterkant opwaait tot haar middel. Het beeld was van 2012 tot 2014 ook in het centrum van de stad te bezichtigen, toen tot groot enthousiasme van veel toeristen die er gretig mee op de foto gingen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Maar de tijden zijn veranderd en het beeld is velen te pikant geworden, ook in de lokale kunstwereld van de stad. De plannen om het nu uitgerekend voor het Palm Springs Art Museum te zetten, schieten met name de directeur van deze instelling in het verkeerde keelgat. „Je komt uit het museum en het eerste dat je ziet is een 8 meter hoge Marilyn Monroe met haar achterkant bloot en in ondergoed. We hebben meer dan 100.000 scholieren die jaarlijks naar ons museum komen.” Hij vraagt zich af wat voor boodschap een beeld geeft dat volgens hem „seksueel geladen en respectloos” is.

De gemeenteraad wil de plaatsing van het beeld, een initiatief van een consortium van lokale hotels, wel laten doorgaan.