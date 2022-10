Activisten gooien soep over werk Van Gogh in Londens museum

De actiegroep Just Stop Oil heeft een video van het incident op sociale media geplaatst. De activisten hebben na het gooien van de blikken soep zichzelf vastgelijmd aan de muur waar het schilderij hangt.

Van Gogh schilderde Zonnebloemen in 1888. Een van de exemplaren werd op een veiling in 1987 in Londen verkocht voor zo’n 40 miljoen euro.

Het beroemde schilderij is beschermd door een stuk glas en heeft volgens Britse media waarschijnlijk geen schade opgelopen. Twee vrouwen zijn gearresteerd na het incident, zij zouden 21 en 22 jaar zijn.

Just Stop Oil heeft eerder via een werk van Van Gogh de aandacht opgeëist: in juni richtten ze hun vizier op Perzikboom in bloei, dat in de Londense Courtauld Gallery in Londen hangt. Twee aanhangers van de beweging hadden zichzelf met hun handen aan de zijkant vastgezet.

Bekijk ook: Activisten lijmen handen vast aan schilderij van Van Gogh

Afgelopen weekend nog hadden betogers van klimaatactiegroep Extinction Rebellion zich vastgelijmd aan een schilderij van Pablo Picasso in museum Victoria in het Australische Melbourne.

Bekijk ook: Activisten lijmen zich vast aan schilderij Picasso in Melbourne

Bekijk ook: Man vermomd als vrouw valt de Mona Lisa aan met een taart vanuit rolstoel

In Nederland hebben klimaatactivisten nog niet toegeslagen in musea, die nooit een inkijkje geven in beveiligingskwesties. ’Om de voor de hand liggende reden. Kwaadwillenden lezen immers ook mee’.