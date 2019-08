Lichaam studente gevonden die uit vliegtuigje sprong

Cutland studeerde aan de Universiteit van Cambridge en was in Madagaskar voor haar stage. Op donderdag 25 juli sprong ze haar dood tegemoet, nadat ze een deur van een Cessna had geopend. De reden is nog altijd onduidelijk.

Het zou kunnen dat Cutland een slechte reactie heeft gekregen op de malariapillen die ze moest slikken, meldt de BBC. Ze kreeg daardoor last van waanbeelden. Volgens de lokale politie was Cutland, die een week voor haar dood in het land was aangekomen, gefrustreerd over haar onderzoeksproject.