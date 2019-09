Van strijkplank tot poppenhuis: deze spullen zitten vol met asbest

Joris Gribnau van het Asbestmuseum toont een speeloventje naast een hittebestendig pak uit de vorige eeuw. Ⓒ René Oudshoorn

DELFT - Wat begon als een opmerkelijke ’uit de hand gelopen’ verzameling heeft geresulteerd in de opening van een minstens net zo opmerkelijk museum in Delft. Het monumentale pand Historisch Joris is decor voor een huiveringwekkende collectie asbesthoudende producten.