Familie en vrienden zoeken naar vermiste Schot in Amsterdam

Het rechercheteam dat bezig is met zijn vermissing, staat in nauw contact met de familie van de jongen, die een kleinzoon is van Celtic-legende Billy McNeill – de vorig jaar overleden opa van Matthew die met Celtic de Europa Cup I won in 1967.

Op diverse locaties rondom de Amstel is al uitgebreid gezocht. De laatste beelden die van Matthew opgespoord zijn, zijn van iets voor kwart voor zeven in de ochtend op de zaterdag van zijn verdwijning terwijl hij op de Berlagebrug loopt. Hij had een half uur daarvoor het Novotel aan de Europaboulevard verlaten. Zijn telefoon en geld lagen nog in zijn kamer.

Matthew McCombe (rechts) is de kleinzoon van Celtic-legende Billy McNeill. Ⓒ ANP, Politie

Woensdag is er door het Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid met speciale onderwater-sonarapparatuur gezocht in de Amstel, donderdag is er opnieuw gezocht, wederom zonder resultaat. Zaterdag is er een derde zoekactie met familie en vrijwilligers.

Rennend vastgelegd op camera’s

Het initiatief gaat uit van de familie, zo laat een woordvoerder van de Amsterdamse politie weten. „Maar uiteraard zijn we aanwezig en ondersteunen we waar we kunnen.” Waar hij precies is gebleven, is nog altijd onduidelijk. „We weten dat hij in de Watergraafsmeer is geweest, over de Berlagebrug rechtdoor. Maar we hebben hem niet gezien op beelden bij het Amstel-station.” De jongen is door sommige beveiligingscamera’s rennend vastgelegd, maakte de politie al eerder bekend.

Matthew was niet alleen onder invloed van alcohol, maar ook van verdovende middelen, bevestigt de zegsman, die benadrukt dat de familie op het hart wordt gedrukt in deze tijd van coronagevaar voorzorgsmaatregelen te nemen. „Dus niet te dicht bij elkaar, hoe moeilijk dat ook is.”

"We ondersteunen waar we kunnen"

De vermissing van Matthew McCombe houdt de gemoederen in Schotland ook nog altijd flink bezig. Kenny Dalglish, een van de beste voetballers die het land ooit had, heeft inmiddels eveneens aandacht voor de zaak gevraagd.

Kenny Dalglish, een van de beste voetballers die Schotland ooit had, heeft inmiddels ook aandacht voor de zaak gevraagd. Ⓒ AFP

Dalglish, normaal weinig actief op sociale media, heeft een tweet van zijn dochter naar zijn vele volgers doorgestuurd, waarin wordt verwezen naar een artikel over de jongen die in Amsterdam zijn 21e verjaardag met vrienden vierde.

,,Als iemand in staat is zijn familie te helpen hem te vinden, dan zou dat enorm gewaardeerd worden”, voegde Dalglish er aan toe. ,,Mijn vrouw en ik kennen de familie al vele jaren.” Oranje-international en Liverpool-speler Virgil Van Dijk heeft een bericht geplaatst, op zijn Instagram-pagina die miljoenen volgers heeft.

Een oom van de twintiger deed eerder een noodkreet op Facebook. ’Als iemand iets weet, laat het me alsjeblieft weten. Dit is urgent!’ De slanke Schot droeg een spijkerbroek, een lichtblauw shirt van het merk Stone Island en liep op donkerblauwe sneakers.