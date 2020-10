Osterhaus: totale lockdown van 4 weken nodig

Osterhaus pleit voor een Nederlandse ’eindstrategie’. „Die hebben we nu niet. Op een gegeven moment - met de mentaliteit die de mensen hebben - komt het virus weer omhoog.”

„We zijn gewoon niet snel genoeg”, oordeelt antropoloog Mooy. „Dat is een van de grootste problemen. Iedere keer als het een beetje naar beneden gaat, denken we: oh, het is genoeg. We kunnen weer vooruit. Mensen hebben behoefte aan perspectief en aan leven. We zijn hier al te lang mee bezig. Dan moet je ervoor zorgen dat de boodschap duidelijk is. Ik ben voor een hele strenge en een zo kort mogelijke lockdown. Hoe kort, ligt aan het aantal besmettingen. Met drie á vier weken zou je ver kunnen komen.”

Osterhaus maakt zich ’grote zorgen’, „en ik denk dat we ons allemaal zorgen moeten maken. Ik voorspel als we niks anders doen, dan zien we de lijn verder omhoog gaan.”