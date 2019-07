Voor de zeventigste keer over de Via Gladiola

Elsje Koopman omhelst haar man als hij de tribune passeert, onder toeziend oog van dochter Daphne (r.) Ⓒ Connie Vertegaal

NIJMEGEN - Hij heeft trek in een pilsje; of twee. En weet zeker dat hij lang gaat uitslapen. Want voor Dick Koopman (88), die vandaag als enige voor de zeventigste keer (!) de Nijmeegse Vierdaagse uitwandelde, liep het dit jaar niet helemaal op rolletjes.