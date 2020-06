’Stop je boeken niet in de magnetron’

Dat doen sommige Amerikanen in de veronderstelling het coronavirus te doden. Niet slim, benadrukt The Kent District Library in het plaatsje Grand Rapids (Michigan) nadat er talloze boeken beschadigd terugkwamen.

„Misschien denken ze dat de hitte Covid-19 kan doden?”, probeert bibliotheekmanager Elizabeth Guarino-Kozlowicz het fenomeen te verklaren. Maar de RFID-chip die in ieder boek zit, kan niet tegen de elektromagnetische straling. Enkele boeken hebben verbrande bladzijden. De actie zou ook brand in huis kunnen veroorzaken.

De bibliotheek benadrukt dat het teruggebrachte boeken 72 uur in quarantaine zet. Er is dus geen gevaar, aldus de leiding.