Ex-politieagent aangehouden voor witwassen ruim 4 miljoen euro

De politie kwam de verdachte op het spoor via ontsleutelde cryptocommunicatiedata. Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de FIOD vielen dinsdagochtend twee woningen binnen in het Noord-Hollandse dorp. Tijdens doorzoekingen werd 30.000 euro contact geld, meerdere diamanten en 122.000 euro aan cryptovaluta gevonden. Ook zijn een Mercedes AMG en een Audi A3 in beslag genomen.

De man werd ter plekke aangehouden. Hij wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam.