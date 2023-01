Dronken man plast op medepassagier tijdens vlucht van New York naar Delhi

Het incident vond plaats op 26 november, maar kwam aan het licht nadat de Times of India een brief van de vrouw publiceerde waarin ze haar beklag doet.

Het ging mis in het vliegtuig vlak na de lunch. Nadat het eten genuttigd was en de lampen in het toestel gedimd werden, liep de man naar de vrouw toe, knoopte zijn broek los en begon te plassen. Ook nadat hij zijn blaas geleegd had, bleef hij zijn geslachtsdelen tonen. Hij ging pas weg nadat andere passagiers zich met de situatie bemoeiden. De kleren, schoenen en de tas van de vrouw waren kletsnat. Van de bemanningsleden kreeg ze een pyjama en slippers. De vrouw, die in de zeventig is, beschrijft bovendien hoe haar stoel ontzettend naar urine stonk. Ze moet uiteindelijk twintig minuten bij het toilet wachten totdat ze van de crew een nieuwe plaats toegewezen krijgt. Dit blijkt een erg krappe zitplaats te zijn.

De vrouw beschrijft in de brief, die gericht is aan de voorzitter van Tata Group, de eigenaar van Air India, dat de man nadat ze geland waren gewoon weg kon lopen. Een woordvoerder van Air India laat weten dat de man voor 30 dagen verbannen is van de vluchten van de maatschappij en dat er door instanties gekeken wordt of er nog verdere maatregelen getroffen moeten worden. Ook is er melding van de situatie bij de politie gedaan. De vrouw omschrijft de situatie als „gevoelig en traumatisch”. Ze vindt dat de crew niet proactief gehandeld heeft.