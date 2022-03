Volt-fractie zet Nilüfer Gündoğan aan de kant: ’Kunnen niet met elkaar verder’

Gündoğan zelf was niet bij de fractievergadering aanwezig. Zij heeft haar stem per brief uitgebracht, liet haar advocaat Geert-Jan Knoops dinsdagochtend weten.

„Ze heeft per mail haar visie gegeven”, bevestigt Dassen na afloop van het beraad. Voor de Volt-voorman was de aandacht in de media voor de kwestie rondom Gündoğan de druppel. Volgens Dassen is er ’na de uitzending van Jinek en een publicatie in NRC niet meer samen te werken’.

VIDEO: Na afloop van het overleg reageerde fractievoorzitter Laurens Dassen voor de camera’s.

„Daarin was ze denigrerend richting melders, dat is niet hoe je met elkaar omgaat”, aldus Dassen. „Toch zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe verder.” Dat heeft niet geleid tot samenwerking. „Wij vinden dat aangiftes van tafel moeten, maar die zijn juist uitgebreid. Dan kan je niet meer met elkaar verder.”

De partij laat weten dat er twee belangrijke stemmingen waren. De eerste betrof het aanpassen van het fractiereglement van Volt. Daardoor wordt het in het vervolg makkelijker om iemand uit de fractie te zetten. De tweede stemming ging over het politieke lot van Gündoğan. De eerste stemming was nodig om de tweede te kunnen doen.

’Geen grondslag’

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Gündoğan, laat weten dat er volgens hem ’geen grondslag is’ om haar uit de fractie te zetten. Dassen spreekt dat tegen, en stelt ’dat het fractiereglement is gevolgd’. Volt heeft zich naar eigen zeggen juridisch laten adviseren om deze stappen zo te kunnen zetten. Het hoger beroep tegen Gündoğan gaat ook door, laat de partij weten.

Gündoğan ligt nu al 5 weken in de clinch met een deel van haar partij. Volt wilde haar schorsen na meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het leidde tot een rechtszaak waarin de rechter bepaalde dat de schorsing moest worden teruggedraaid. Gündoğan heeft de misstanden steeds ontkend.

Na de gerechtelijke uitspraak wilde Gündoğan terugkeren in de fractie, maar Dassen en Koekkoek zien dat niet meer zitten. Gündoğan heeft nog niet op de nieuwste ontwikkelingen gereageerd.

