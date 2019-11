Politie ontruimt migrantenkamp Parijs

Honderden mensen werden in bussen weggevoerd uit het gebied rond Porte de la Chapelle. De vluchtelingen woonden daar al tijden illegaal in tentenkampen onder viaducten van de ringweg rond Parijs.

Steeds meer migranten trekken richting Parijs nadat een groot vluchtelingenkamp bij havenstad Calais in 2016 werd gesloten. De tentenkampen in Parijs worden al langer aangepakt, maar als een wordt opgedoekt, dan duikt er heel snel elders in de stad een ander kamp op.

Geen ruimte

Woensdag kondigde de Franse premier Edouard Philippe aan dat illegale migrantenkampen voortaan worden gesloten en dat er strengere regels komen rond werk en gezondheidszorg voor asielzoekers.

